Stiltecentrum Hoog Catharijne komt terug na renovatie winkelcentrum

Het stiltecentrum in Hoog Catharijne komt terug na alle verbouwingen in het winkelcentrum. Vredesorganisatie PAX en Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne, hebben een overeenkomst over het Stiltecentrum getekend. Als de verbouwingen zijn voltooid eind 2022, is het Stiltecentrum wederom toegankelijk voor het publiek.

“Ik ben blij dat we het Stiltecentrum open kunnen houden voor publiek dankzij deze overeenkomst met Kléppiere”, zegt PAX-directeur Anna Timmerman.

“Lang voordat er in Hoog Catharijne gewinkeld werd, hadden de zusters van de Eucharistie een klooster op deze plek. Duizenden mensen hebben de afgelopen jaren een moment van rust, gebed en ontmoeting in het centrum kunnen vinden”, aldus Timmerman. “Met deze overeenkomst houden PAX en Kléppiere, ook na de renovatie van Hoog Catharijne, deze bijzondere plek in ere.”

Het Stiltecentrum omvat een kapel, een ontmoetingsruimte en een vergaderruimte. De zusters van de Eucharistie zijn eigenaar van het pand, op hun verzoek houdt PAX sinds 1991 toezicht op het pand.