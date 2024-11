Stoep bij station Vaartsche Rijn in Utrecht blijft voorlopig vol staan met fietsen

Er liggen plannen om de fietsenstalling bij station Vaartsche Rijn in Utrecht uit te breiden, maar de werkzaamheden beginnen op zijn vroegst pas in 2028. Tot die tijd hebben de stallingen in de omgeving niet genoeg capaciteit en zolang dat het geval is wordt er niet gehandhaafd op de fietsen die nu vaak in twee rijen dik op de stoep worden gezet.

Twee jaar geleden werden er al poging ondernomen om het aantal fietsen op de stoep bij station Vaartsche Rijn terug te dringen. Er werden zogenoemde fietscoaches ingezet die mensen wezen op de naastgelegen stalling en werden er markeringen gemaakt op de stoep. “Helaas zonder blijvend resultaat”, schrijft het college in een brief aan de raad.

De officiële stallingsplekken bij het station zitten weliswaar nooit vol, maar alle fietsen die regelmatig in het gebied staan geparkeerd zouden er ook niet allemaal in passen. De fietsenstalling moet dus worden uitgebreid en dat is precies wat de gemeente van plan is te doen.

In eerste instantie moeten er 500 plekken bijkomen in de stalling. Dit gaat ten koste van de naastgelegen autoparkeergarage. Daar verdwijnen ongeveer 45 parkeerplekken zodat er nog 179 overblijven. “Dit is mogelijk omdat er overcapaciteit beschikbaar is in de autoparkeergarage.”

Station Vaartsche Rijn werd in 2016 geopend en is inmiddels na Utrecht Centraal het drukste station van de stad. Dat zal de komende tijd alleen maar groter worden; zo groeit het openbaar vervoer in het algemeen en vanwege de bouw van de wijk Merwede.

Momenteel zijn er zo’n 1.200 officiële fietsparkeerplekken in het gebied, maar dit moet tot 2040 ruim verdubbelen om aan de groei te kunnen voldoen. Die 500 extra plekken zijn er dan ook niet genoeg. Daarom ligt er nog een plan om in een latere fase nog eens 900 parkeerplekken te realiseren. Hierover wordt op een later moment besloten.