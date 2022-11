Stöpler Optiek vertrekt na 81 jaar uit Oudkerkhof in Utrecht

Sinds 1941 zat Stöpler Optiek gevestigd aan het Oudkerkhof in de binnenstad van Utrecht. Na 81 jaar gaat de optiek uit de winkelstraat vertrekken. De onderneming heeft verhuisplannen, maar die zijn nog niet helemaal bekend.

Sinds 2 november is het pand aangeboden voor de verhuur. De winkel wordt nog gesplitst van de bovenwoning. Ook moet er een nieuwe pui op het winkelpand komen.

Stöpler zelf gaat niet stoppen, maar verhuizen. Dat laat de eigenaar weten. “We zijn toe aan wat verandering. We gaan ergens anders heen. Exacte plannen zijn er nog niet helemaal, maar we blijven in de buurt. In ieder geval in de binnenstad van Utrecht.”

Stöpler Optiek is sinds 1941 gevestigd aan het Oudkerkhof, volgens henzelf ‘de mooiste winkelstraat van centrum Utrecht’. Hier verkoopt de optiek zowel brillen op sterkte als zonnebrillen.

