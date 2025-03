Stoppen met reclame op Utrechtse bushokjes? Dat kost miljoenen euro’s

Als de gemeente Utrecht wil stoppen met reclame in de bushokjes, dan kost dat miljoenen euro’s. Die conclusie trekt het college van burgemeester en wethouders (B&W). Volgens hen zijn de hoge kosten dan ook geen goed idee om binnenkort te stoppen met reclame in de openbare ruimte.

De gemeente bekeek of reclame – waar de gemeente overgaat – in de openbare ruimte compleet geweerd zou kunnen worden. Op dat idee werd in eerste instantie positief gereageerd, maar nadat de kosten bekend werden, was het snel gedaan met het idee. De rekening voor het weren van reclame in de openbare ruimte, is namelijk 7,4 miljoen euro.

Dat komt doordat de gemeente, wanneer er geen reclame wordt gemaakt door een exploitant, zelf moet betalen voor het aanschaf en onderhoud van de vitrines in de bushokjes. Op dit moment ligt die verantwoordelijkheid nog bij de exploitant van de reclame.

Bovendien betalen exploitanten geld aan de gemeente om reclame te maken. Dat komt neer op een bedrag 3,4 miljoen euro per jaar, welke de gemeente anders zou missen.

Eventuele kosten

Het college noemt die kosten ‘aanzienlijk’. Bij de kosten zijn nog geen aanvullende kosten voor Toezicht en Handhaving gerekend, voegt het college daar aan toe. Ook eventuele kosten zoals het aanschaffen en plaatsen van bushokjes zijn niet bij de prijs ingerekend.

“Gezien de hoogte van de begrote kosten die gepaard gaan met het af laten lopen van de reclameconcessies, zullen wij voorlopig geen voorstel voorleggen aan uw raad om concessie te laten verlopen”, concludeert de gemeente.