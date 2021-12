Storing bij de GGD; momenteel niet mogelijk om online een test- of vaccinatieafspraak te maken

De GGD heeft momenteel te kampen met een storing. Hierdoor is het niet mogelijk om online een test- of vaccinatieafspraak te maken. Dat meldt GGD regio Utrecht.

Naast dat het niet lukt om online een afspraak te maken, is het ook niet mogelijk om online een uitslag in te zien. Wat de oorzaak is van de storing is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe lang het probleem aanhoudt. De GGD regio Utrecht laat weten dat alles in het werk is gezet om de storing zo snel mogelijk op lossen.

Eerder vandaag liet de GGD weten dat mensen die geboren zijn in 1953 en 1954 een afspraak kunnen maken voor een boostervaccinnatie. Hierbij werd ook gezegd dat het de voorkeur heeft om deze afspraak online te maken.

Mensen kunnen echter ook telefonisch een afspraak maken. “Houdt u er rekening mee dat het druk is op onze lijnen en dat er mogelijk een wachttijd is of dat u er niet doorkomt”, is te lezen op de website van de GGD regio Utrecht. Mogelijk is het nu vanwege de storing nog drukker op de lijn.