Storing in netwerk van Vodafone; onder meer UMC Utrecht en WKZ beperkt bereikbaar

Door een storing in het netwerk van Vodafone hebben meerdere klanten problemen met mobiel bellen. In Utrecht zijn onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis beperkt bereikbaar via hun gebruikelijke nummer. De politie en Vodafone roepen op om bij spoed 112 via een vaste telefoonlijn te bellen of contact op te nemen met de meldkamer via de 112NL-app.

Op Twitter meldt het Utrechtse UMC: “Heb je ons dringend nodig en kan het niet wachten? Bel dan 030 639 7000. Noodsituatie? Bel 112.” Ook Politie Nederland roept op om bij spoed 112 te bellen, maar wel via een vaste telefoonlijn. “Bel 112 via een vaste telefoonlijn, of zoek iemand met een andere provider. Je kunt ook de 112NL-app installeren om te chatten met de meldkamer”, zo schrijven ze op Twitter.

Naast het UMC Utrecht en WKZ zijn ook alle locaties van het St. Antonius Ziekenhuis, Sanquin Bloedbank Utrecht Uithof en het Diakonessenhuis Utrecht niet of slecht bereikbaar. Het Diakonessenhuis schrijft op hun website: “Door een landelijke storing bij Vodafone zijn wij mogelijk moeilijk bereikbaar. Het kan ook zijn dat wij ú niet kunnen bereiken. Bijvoorbeeld voor een poliklinisch consult.”

Ook GGD regio Utrecht is door de storing telefonisch niet bereikbaar, zo meldt het bedrijf op hun Twitter-account. “Zodra de storing is opgelost laten we dat via dit kanaal weten. Onze excuses voor het ongemak.”

Oorzaak

Vodafone meldde de storing vrijdagochtend rond 7.00 uur. Het bedrijf zegt dat de oorzaak inmiddels is gevonden en er wordt gewerkt aan een oplossing. “We zien dat het netwerk weer stabiliseert en verbindingen gedeeltelijk weer werken. We houden dit nauwlettend in de gaten. Werkt mobiel bellen niet, dan werkt bellen via diensten als Whatsapp of Facetime wel”, staat in een liveblog van Vodafone. Het is nog niet bekend hoe laat de storing is verholpen.