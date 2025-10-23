Storm Benjamin zorgt voor code geel in Utrecht: kans op zware windstoten

Het KNMI heeft voor Utrecht en acht andere provincies code geel afgegeven vanwege de kans op zware windstoten. Voor de drie kustprovincies geldt zelfs code oranje. De harde wind wordt veroorzaakt door storm Benjamin.

Vanaf donderdagochtend waarschuwt het KNMI voor windstoten uit het zuidwesten en zuiden, die in de provincie Utrecht kunnen oplopen tot 80 à 90 kilometer per uur. Volgens het weerinstituut kunnen daardoor bomen omwaaien en is er kans op schade en hinder voor het verkeer en openbaar vervoer.

Eerder vanochtend heeft het KNMI de waarschuwing voor storm Benjamin vervroegd. De storm werd oorspronkelijk pas vanavond verwacht, maar code oranje geldt nu al vanaf 14.00 uur in Zeeland. In de kustprovincies kunnen vanmiddag windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen.

Vrijdag neemt de wind geleidelijk af, het laatst in het Waddengebied.