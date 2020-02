Storm Ciara: zeer zware windstoten in Utrecht

Code oranje, afgelaste sportwedstrijden en het advies om tuinmeubilair goed vast te zetten. Later vandaag bereikt storm Ciara Utrecht en dat gaat volgens het KNMI gepaard met zeer zware windstoten die een snelheid van 120 kilometer per uur kunnen bereiken.

Vanwege Ciara zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo heeft het KNMI code oranje afgekondigd. Eerder was dit nog code geel. Volgens het meteorologisch instituut krijgt het hele land vanaf de ochtend en de eerste helft van de middag met zware windstoten te maken.

Vanaf de tweede helft van de middag neemt de wind verder toe. In het midden van het land komen volgens het KNMI in de avond zeer zware windstoten voor. Later in de avond en in de nacht naar maandag verdwijnen de zeer zware windstoten weer, maar het blijft onstuimig.

Noodnummer

De hulpdiensten vragen om tijdens de storm alleen in noodgevallen 112 te bellen. Het nummer moet volgens de politie bereikbaar blijven voor de gevallen waarbij elke seconde telt.

Ook verschillende sportwedstrijden zijn afgelast. Zo moet het duel tussen FC Utrecht en Ajax dat zondag in de Galgenwaard zou plaatsvinden worden verschoven naar een andere datum en zijn alle zaalhockeywedstrijden afgelast. De organisatie vindt het onverantwoord om de spelers op pad te sturen.

Tuinmeubilair

Het Rode Kruis adviseert onder andere om tuinmeubilair goed vast te zetten, evenals rolluiken en zonneschermen, en om alvast boodschappen in huis te halen. De hulporganisatie zegt dat zo’n storm niet onderschat moet worden en herinnert daarbij aan de drie doden die vorig jaar tijdens een storm in januari vielen.

Ciara is de eerste storm die Nederland dit jaar bereikt. Het KNMI zegt dat het ook maandag nog onstuimig kan zijn.

Vandaag wordt #storm verwacht. De meldkamer kan hierdoor heel veel meldingen krijgen. Wil je meer weten over wanneer je 112 moet bellen en wanneer het een zaak voor de gemeente is? Lees er meer over op: https://t.co/1dwmhFrcd5 ^LM — Veiligheidsregio Utrecht (@vrutrecht) February 9, 2020