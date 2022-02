Storm Eunice raast over Utrecht; omgewaaide bomen, geen treinen en drukte bij de hulpdiensten

Het hoogtepunt van storm Eunice bereikte Utrecht vrijdag aan het eind van de middag. De hulpdiensten moesten talloze keren uitrukken vanwege schade die werd aangericht door de harde wind. Zo is onder meer het test- en vaccinatiepaviljoen bij de Jaarbeurs beschadigd en ook viel er een boom op de tramrails. Omdat er op het spoor veel schade is rijden er zaterdagochtend nog steeds geen treinen.

Het KNMI had vanwege storm Eunice in de regio Utrecht code oranje afgekondigd. Er werden winstoten van 100 tot 120 kilometer per uur verwacht. NS besloot daarom op donderdag al om het treinverkeer op vrijdag vanaf 14.00 uur stil te leggen. Volgens ProRail is de schade op het overgrote deel van het spoor nog steeds groot.

“ProRail is inmiddels druk bezig met het controleren van het spoor. Dit is door de aanhoudende harde wind nog niet overal mogelijk. Dit betekent dat er deze ochtend helaas nog geen treinen kunnen rijden”, is te lezen op de website van NS.

Meldkamer

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) liet vrijdag rond 17.50 uur weten dat het erg druk was op de meldkamer. Er werd daarom opgeroepen om alleen bij acuut gevaar het noodnummer 112 te bellen. Ook ontvingen inwoners van Utrecht vrijdag een NL Alert, waarin dezelfde oproep werd gedaan.

VRU zei vrijdag rond 18.10 uur dat op de wegen ‘enorm veel’ bomen, takken en afgewaaide zonnepanelen lagen. Op het Utrecht Science Park was een omgewaaide boom op het spoor van de Uithoflijn gevallen. Het test- en vaccinatiepaviljoen bij de Jaarbeurs is ook beschadigd geraakt. De locatie blijft daarom zaterdag gesloten. “Heeft u een afspraak staan voor testen of vaccineren, dan wordt u door ons gebeld”, aldus de GGD.

Voor zover bekend zijn er in Utrecht geen gewonden gevallen door de storm.

