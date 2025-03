Straatnaambordjes Prins Bernhard in Utrecht veranderd om nazi-verleden

De straatnaamborden bij de Prins Bernhardlaan en het Prins Bernhardplein zijn aangepast. De naam is nog hetzelfde, maar de informatie eronder is aangepast. De gemeente geeft hiermee gehoor aan een wens van de raad. Eind 2023 nam die een motie aan waarin gevraagd werd om duidelijke informatie over het verleden van de prins te verschaffen.

De motie in de gemeenteraad volgde nadat bekend werd dat Prins Bernhard lid is geweest van de NSDAP, de Nazi-partij van Adolf Hitler. Zijn lidmaatschapskaart werd gevonden tijdens onderzoek in zijn persoonlijke archief. Er gingen al decennialang geruchten over, en historici waren er vrij zeker van dat die klopten. Toch heeft Bernhard zijn lidmaatschap tot aan zijn dood in 2004 altijd ontkend.

Op de oude straatnaamborden stond als onderschrift ‘1911-2004, Prins van Lippe-Biesterveld, Prins der Nederlanden.’ Op de nieuwe staat ‘Voor meer informatie over het leven van prins Bernhard, zie QR-code’. Als je de QR-code scant, kom je op de wikipedia-pagina over het nazi-verleden van de prins.