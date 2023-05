Straatnamen in Utrecht: waar komt de Bakkerstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Bakkerstraat is een tachtig meter lange straat in de binnenstad van Utrecht. De straat begint aan de Bakkerbrug/Oudegracht en loopt door tot aan de Steenweg.

Volgens het boek ‘‘Een paradijs vol weelde’. Geschiedenis van de stad Utrecht’ bestond de straat al rond het jaar 1300. De straat behoort tot het voetgangersgebied van de binnenstad. Volgens ‘Utrecht. De huizen binnen de singels.’ is de straat sinds vroeger al een winkelstraat en dat is het nog steeds.

Het is niet helemaal duidelijk waar de Bakkerstraat zijn naam aan heeft te danken. Vermoedelijk stamt het af van het beroep of is het ontleend aan een familienaam. Wat wel duidelijk is, is dat de straat vroeger Bakkersteeg heette. Deze naam werd in 1885 gewijzigd naar Bakkerstraat. De Bakkersteeg is niet de enige Utrechtse straat die veranderde in ‘straat’. Door de jaren heen zijn er volgens ‘Het Utrechts straatnamenboek’ veel straatnamen veranderd. Zo werden veel straatnamen met ‘steeg’ vervangen door ‘straat’.

In de Bakkerstraat staan meerdere monumentale panden. Volgens de ‘Lijst van beschermde monumenten’ van de gemeente Utrecht zijn de panden op nummer 10, 20 en 23 gemeentelijke monumenten. Het pand op huisnummer 18 D, E en G is een rijksmonument.

Ter hoogte van Bakkerstraat 20 bevindt zich een poortje naar de steeg ‘het Jodenrijtje’. Deze steeg is toegankelijk via het poortje op de Bakkerstraat en loopt door tot aan de Oudegracht. In het Jodenrijtje bevindt zich één huis uit de zestiende eeuw. Dit is rond het einde van de twintigste eeuw samengetrokken met het pand op Bakkerstraat 10, een van de gemeentelijke monumenten.

Volgende week vertellen we het verhaal achter de Lange Smeestraat. Kun jij ons meer vertellen over de herkomst van deze straatnaam? Laat het ons dan weten.