Straatnamen in Utrecht: waar komt de Jacobijnenstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Jacobijnenstraat is een honderd meter lange straat in de binnenstad van Utrecht. De straat begint aan de Oudegracht en loopt door tot aan het kruispunt van de Loeff Berchmakerstraat, Predikherenstraat en Breedstraat.

De straat heeft zijn naam te danken aan Jacobijnen. Jacobijnen werden ook wel gezien als de volgelingen van de predikheren of dominicanen. Zij vormden een rooms-katholieke bedelorde die volgens een bepaalde regel leven. De orde werd in 1215 in Zuid-Frankrijk gesticht door Dominicus Guzman, ook wel Sint Dominicus genoemd. De bedelorde werd eind 1216 goedgekeurd door paus Honorius III.

In Utrecht kwam waarschijnlijk in 1232 de eerste Nederlandse vestiging van de dominicanen. De Jacobijnenstraat leidde naar de plek waar zij tot 1581 hun klooster hadden. Naast de Jacobijnenstraat, zijn de Utrechtse straten Predikherenstraat en Predikherenkerkhof ook genoemd naar de bedelorde.

Volgens de ‘Lijst van beschermde monumenten’ van de gemeente Utrecht zijn de panden op nummer 1, 2, 7, 16, 19 en 22 rijksmonumenten. De gebouwen met huisnummer 11, 15 en 20 zijn volgens de lijst gemeentelijke monumenten. De panden worden nu grotendeels bewoond.

Volgende week vertellen we het verhaal achter de Bakkerstraat. Kun jij ons meer vertellen over de herkomst van deze straatnaam? Laat het ons dan weten.