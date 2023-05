Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Lange Smeestraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Lange Smeestraat is een tweehonderd meter lange straat in de binnenstad van Utrecht. De straat begint aan de Smeebrug bij de Oudegracht en loopt door tot aan de Bartholomeusbrug. Halverwege de straat kruist de Springweg.

Volgens het boek ‘Een paradijs vol weelde’. Geschiedenis van de stad Utrecht’ bestond de straat al rond het jaar 1300. De Lange Smeestraat is hoogstwaarschijnlijk vernoemd naar ‘smeden’. Datzelfde geldt voor de Smeebrug en de Korte Smeestraat aan de andere kant van de Smeebrug. Volgens historicus Nicolaas van der Monde in ‘Geschied- en oudheidkunde beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht etc.’ werd de Lange Smeestraat ook wel de Oude Smeestraat genoemd ter onderscheid van de Korte Smeestraat aan de andere kant van de Smeebrug.

Volgens de ‘Lijst van beschermde monumenten’ van de gemeente Utrecht staan er tal van monumenten in de straat. De panden op nummer 1, 2, 3, 4, 6, 20, 32 en 40 zijn rijksmonumenten. De panden op huisnummer 8, 11, 13, 19, 28, 33, 37, 61 en 63 zijn gemeentelijke monumenten.

De panden in de straat worden gebruikt als huizen, winkels en een verzorgingstehuis. Een van de bekende panden in de straat is het gebouw op nummer 40 (rijksmonument). Op die plek is sinds 1367 het Bartholomeus Gasthuis gevestigd. Verder bevindt zich op de hoek van de Lange Smeestraat/Oudegracht muziek- en eetcafé ‘t Oude Pothuys, tevens een rijksmonument. Zowel onder de Lange als Korte Smeestraat zijn daarnaast meerdere middeleeuwse kelders. De gemeente Utrecht stelt vanaf 1 juni aanstaande een verbod in voor zwaar verkeer in deze straat, om zo de eeuwenoude kelders onder de straten te beschermen.

