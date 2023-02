Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam A.B.C.-straat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

De A.B.C.-straat is een honderdvijftig meter lange straat gelegen in de binnenstad van Utrecht. De straat bevindt zich tussen de Lange Nieuwstraat en de Nieuwegracht. Volgens het straatnaambordje schrijf je de naam als “A.B.C.-straat”, maar het wordt ook wel de “ABC-straat” genoemd. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de straat is aangelegd. Volgens het boek “Een paradijs vol weelde”, geschiedenis van de stad Utrecht, bestond de A.B.C.-straat mogelijk al sinds 1300, maar met zekerheid in 1485.

In deze straat bevinden zich drie gemeentelijke monumenten. Dat zijn de woningen op huisnummer 20, 36 en 38. Aan het noordelijke deel van de straat zijn de Sionskameren – een in de vijftiende eeuw gesticht hofje met binnenplaats en woningen – deels bewaard gebleven. Aan de zuidzijde van de straat bevond zich tot 1999 het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Nadat het ziekenhuis werd gesloopt, werd op deze plek het Victas Centrum voor Verslavingszorg neergezet. Het pand werd in 2013 bekroond met de Rietveldprijs. Sinds 2022 is het voormalig Victas-complex omgebouwd tot 86 sociale- en middenhuurwoningen.

Er gaan verschillende verhalen rond waar de straat zijn naam aan heeft te danken. Vermoedelijk hing er in de straat een uithangbord met ‘ABC’ erop of stond dit ergens op een gevel geschreven. Waarom de letters daar hingen, is niet duidelijk. Andere bronnen verwijzen juist naast een school die in de straat gevestigd zou zijn, al is daar niet veel over bekend. Er zijn dus wel wat aanwijzingen, maar onduidelijk is waar de straat precies naar vernoemd is.