Straatnamen in Utrecht: Waar komt de naam Achter Clarenburg vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Zoals de meeste lezers hopelijk niet ontgaan is, heeft de redactie van deze krant een nieuw adres. De grote rode letters van DUIC staan nu op een adres in de binnenstad van Utrecht. De nieuwe uitvalsbasis van DUIC ligt aan de straat Achter Clarenburg. Hier is de DUIC-redactie vanaf nu te vinden, samen met redacteurs van RTV Utrecht en studenten. Maar waar komt eigenlijk de naam Achter Clarenburg vandaan?

Achter Clarenburg ligt in de binnenstad van Utrecht en er zijn 46 adressen te vinden. De jongste woning heeft volgens het kadaster een leeftijd van 46 jaar en dateert dus uit 1976. De oudste woning in de straat Achter Clarenburg is 572 jaar oud en heeft dus als bouwjaar 1450.

De straat Achter Clarenburg is vernoemd naar het middeleeuwse stadskasteel Clarenburg. De naam zou in 1415 voor het eerst in de boeken terug te vinden zijn, schrijft Van de Ven in 1952. Eerder is er wel sprake van het huis van de familie Van Clarenburg, maar het zou dan nog niet duidelijk zijn geweest waar het huis heeft gestaan.

Schuilkerk

Clarenburg heeft nu het adres Achter Clarenburg 6. Hier vind je het Belgisch biercafé Olivier tegenwoordig, maar het gebouw heeft in de loop der jaren andere functies gehad. Zo deed het sinds het begin van de zeventiende eeuw dienst als oudkatholieke schuilkerk Maria Minor.

“Maria Minor is gebouwd als schuilkerk voor de katholieken, zij mochten geen diensten meer houden sinds de reformatie. In een verscholen kerk werd het gedoogd, toen al een typisch Nederlandse opvatting”, schrijft de historische vereniging Oud-Utrecht.

Hoog Catharijne

Bij de bouw van het winkelcentrum Hoog Catharijne kwam het voortbestaan van het stadskasteel even in gevaar. Er zou juist op deze plek een hoofdweg moeten komen, maar dat plan ging (gelukkig) niet door.

