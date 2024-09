Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Albert Neuhuysstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

In de Schildersbuurt in Utrecht-Oost vinden we zoals de naam al doet vermoeden natuurlijk veel straten die vernoemd zijn naar schilders. Namen als Rembrandt, Govert Flinck en Paulus Potter zullen veel mensen wel bekend voorkomen, maar dat geldt niet voor elke straatnaam in de buurt. Wie was bijvoorbeeld Albert Neuhuys, naar wie de Albert Neuhuysstraat is genoemd?

Johannes Albert Neuhuys werd op 10 juni 1844 geboren in Utrecht en werd daar opgeleid tot lithograaf. Net als zijn oudste broer Jan Neuhuys besloot hij echter schilder te worden. Neuhuys is vooral bekend vanwege de Larense School, die in stijl veel lijkt op de Haagse School.

Neuhuys was een van de bekendste kunstschilders uit de Larense School, de term die gebruikt wordt voor een groep kunstenaars die eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw naar het dorp Laren in Noord-Holland trokken om te schilderen. Neuhuys schilderde daar vooral interieur en raakte bevriend met Jozef Israëls, die Laren als schildersdorp ontdekte.

Albert Neuhuys volgde opleidingen aan de stadstekenschool in Utrecht en aan de Academie in Antwerpen. Hij werd meerdere keren onderscheiden als kunstenaar. Zo kreeg hij een koninklijke subsidie toegekend en won hij prijzen in München, Wenen, Chicago en Boedapast. Hij reisde voor zijn schilderijen en aquarellen heel wat af tussen verschillende plaatsen in Nederland, zo woonde hij onder meer in Amsterdam, Nunspeet, Den Haag, Laren en Hilversum, maar ook buiten de landsgrenzen was hij vaak te vinden.

Neuhuys’ reislust beperkte zich namelijk niet tot Nederland. In 1904, 1908 en 1910 verbleef hij in de Verenigde Staten, hij reisde naar Italië, Algerije, Oostenrijk, Spanje, Griekenland en Rusland en in 1911 vestigde hij zich in Zürich. Johannes Albert Neuhuys stierf op 69-jarige leeftijd in Orselina, in Zwitserland. Hij werd begraven in Den Haag.