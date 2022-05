Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Alexander Numankade vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Aan de Alexander Numankade in de Utrechtse wijk Noordoost zijn niet minder dan 98 adressen te vinden. Het oudste gebouw aan de kade staat er nog niet zo lang, namelijk sinds 1982, maar de oudste woning is hier al in 1893 neergezet. De veelal statige panden, de hoge bomen op het talud en het uitzicht op het Anatomiegebouw aan de Bekkerstraat laten samen een bijzonder stukje van de Utrechtse historie zien.

Flora en fauna spelen een aanzienlijke rol in dat verhaal. Het begint bij de straatnaam zelf. De Alexander Numankade is vernoemd naar de grondlegger van het veterinaire onderwijs in Nederland. Alexander Numan begon zo’n tweehonderd jaar geleden met het geven van colleges aan de Veeartsenijschool in Utrecht. Nog steeds is Utrecht de enige stad van ons land met een dergelijke opleiding, nu draagt die de naam Diergeneeskunde.

Op 13 april verscheen een boek over het werk van Alexander Numan: Alexander Numan (1780-1852) en de Algemene Veterinaire Ziektekunde. Omdat veel materiaal van zijn colleges bewaard is gebleven, besloot schrijver Bert Nederbragt de naslagwerken te bestuderen en te bundelen. Numan gaat in de colleges diep in op onderwerpen als de ziekteclassificatie, de oorzaken van ziekten en de ziektesymptomen, in de traditie van de klassieke achttiende-eeuwse geneeskunde.

Talud

Niet te missen is de diverse begroeiing op het talud van de Alexander Numankade. Achter de boomstammen houden zich onder meer aronskelk, daslook, donkere ooievaarsbek, kamperfoelie, voorjaarszonnebloemen schuil. Het is het werk van Stiching de Griftkikkers. Sinds de jaren ’90 verzorgen de Griftkikkers vrijwillig het talud aan beide kanten van de Biltse Grift zover als de Alexander Numankade strekt.

Rudolf de Bos Kuil richt in 1997 de stichting op met als doel de vegetatie rond de Biltse Grift te verbeteren. Dat gebeurt naar aanleiding van toestanden bij de sanering van het Griftpark. In de 25 jaar sindsdien hebben vrijwilligers geëxperimenteerd met het zaaien, planten en verzorgen van tientallen plantensoorten op het talud.