Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Baden-Powellweg vandaan?

Het is op 5 januari 1911 dat een groep jongens uit de buurt van de Leidseweg en Vleutenseweg voor het eerst bij elkaar komen als ‘Utrechtsche Padverkenners’. Zij vormen de eerste troep van Utrecht. De naam van de oprichter van scouting, de Britse Robert Baden-Powell, is nog steeds terug te vinden in de Utrechtse straatnamen.

De Baden-Powellweg is gelegen in de buurt Tolsteeg en Rotsoord, in Utrecht Zuid. Aan de weg zijn zes adressen te vinden, net als de fietsenstallingen naast station Utrecht Vaartsche Rijn. Het is hier met al het voorbijrazende verkeer maar uitkijken geblazen als je wil oversteken; een vriendelijke verkenner had hier dus niet misstaan.

Grondlegger scouting

Robert Baden-Powell was een luitenant-generaal in het leger van Groot-Brittannië. Verder was hij een fervent schrijver en tekenaar. Hij schreef en verkocht meerdere boeken in zijn tijd in het leger, maar ook als voorman van de scouting. Baden-Powell was de grondlegger van de scouting. Als jongen kwam hij al graag in de natuur en ook in het leger zat hij voor lange tijd helemaal in zijn rol als verkenner.

Wanneer de Britse koning Eduard VII opmerkt wat de scouting in het land voor aantrekkingskracht heeft, vraagt hij Baden-Powell te stoppen met zijn militaire carrière. De vorst vindt het nuttiger als hij zich volledig inzet voor de verspreiding van de nieuwe trend. Dat gaat ook de grens over: in 1910 komt een troep jongens uit Oxford naar Nederland om over scouting te vertellen. Nog altijd kent Utrecht een heel aantal verenigingen voor scouting, ze zitten verspreid door de stad. Salwega, De Vliegende Pijl, Peka18 en Rhenova zijn daar voorbeelden van.

Groep 12

Een lezer van de DUIC-krant vertelt ons dat de straatnaam sinds 1963 bestaat. De Manenborchgroep (groep 12 van de Nederlandse Padvinders Vereniging) was destijds langs het spoor te vinden. De lezer zegt oud-welpenleiding van deze groep te zijn. De Manenborchgroep vierde in 1963 haar 25 jarig jubileum, ze kregen toen een eigen straatnaambord.

Klemtoon

Wil je overigens weten hoe je de naam Baden-Powell goed uitspreekt? Ook toen de grondlegger van de scouting nog leefde, was het niet voor iedereen even duidelijk. Daarom bedacht hij het volgende versje: “Child, girl, maiden, sounds like Baden, Christmas is Noël, think of Powell.” De klemtoon van ‘Powell’ ligt dus op de laatste lettergreep.