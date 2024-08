Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Bollenhofsestraat vandaan?

Al kronkelend baant de Bollenhofsestraat zich een weg door de Utrechtse buurt Wittevrouwen. De lange straat is gelegen tussen de Blauwkapelseweg en de Biltstraat en bevindt zich nabij het Griftpark. Hoewel veel mensen denken dat de naam iets met een “Bollenhof” te maken heeft, berust dit op een misverstand.

In werkelijkheid is de straatnaam afkomstig van een huis dat in de negentiende eeuw ‘de Pollenhof’ werd genoemd. Dit huis stond ten noorden van de kruising van de Oude Kerkstraat en de Gildestraat. Eigenlijk zou de straat dus Pollenhofsestraat moeten heten.

Deze Pollenhof was een Warmoezeniershof, wat een historische term is voor een groentekwekerij. De Pollenhof fungeerde ook als herberg waar gebak in de vorm van “bollen” werd geserveerd aan bezoekers. Dit is mogelijk een verklaring voor de verwarring in de naamgeving.

De Bollenhofsestraat is een resultaat van de uitbreiding van Utrecht in de negentiende eeuw. De vorm van de wijk Wittevrouwen was destijds al zichtbaar, maar de wijk ontwikkelde zich pas echt vanaf 1800. Toen werden nieuwe straten aangelegd, waaronder de Bollenhofsestraat, als reactie op de groeiende stad.