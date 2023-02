Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Boothstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Boothstraat is een honderdvijftig meter lange straat gelegen in de binnenstad van Utrecht. De straat vormt een verbinding tussen het Janskerkhof en de Voorstraat. De Boothstraat zou in het jaar 1659 zijn aangelegd op initiatief van de Utrechtse oud-burgemeester Cornelis Booth. Voorheen lag in dit gebied de immuniteit van de Janskerk. Een immuniteit was het gebied rondom de kerk waar slechts het kerkelijk recht van de betreffende geestelijke instelling gold.

Op Boothstraat 6 na, zijn alle huizen gebouwd na de aanleg van de straat. De huizen aan de westzijde van de Boothstraat zijn gebouwd op het voormalige claustraal erf IV, een erf bestemd voor bewoning door leden van het kapittel. De huizen aan de oostzijde van de Boothstraat zijn gebouwd op het voormalig claustraal erf V, het grootste perceel aan de noordkant van het Janskerkhof. Het huis op nummer 6 is van oorsprong een claustraal huis, een stadswoning die in de middeleeuwen bewoond werd door een lid van het kapittel van Sint Jan.

Het pand op nummer 6 is nu een van de achttien rijksmonumenten in de straat. Verder staan er nog vier gemeentelijke monumenten in de straat. Dat zijn de panden op huisnummer 5, 7, 21 en 23. Van 1656 tot 1658 was Cornelis Booth burgemeester van Utrecht. In dat laatstgenoemde jaar kocht hij op 23 december huis en grond op nummer 6, dat hij ook wel “Boothwijck” noemde. Booth liet het huis verbouwen en de straat werd verder aangelegd. De straat kreeg sinds de aanleg in 1659 dan ook de naam ‘Boothstraat’. De voorkant van het huis van nummer 6 was oorspronkelijk gericht op het Janskerkhof. Met de verbouwing zorgde Booth ervoor dat de voorkant van het huis aan de nieuwe straat kwam te liggen.

Van 1854 tot 1903 woonde predikant en dichter Nicolaas Beets in het huis op nummer 6. In het woonhuis aan de Boothstraat is inmiddels de strafrechtelijke afdeling van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van Universiteit Utrecht gevestigd: het Willem Pompe Instituut, vernoemd naar de Utrechtse strafrechtjurist en criminoloog Willem Pompe.

