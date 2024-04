Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Boterstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Boterstraat, een van de oudste straten in de Utrechtse binnenstad en gelegen op steenworp afstand van de Mariaplaats en de Domkerk. De naam doet vermoeden dat er in deze straat vroeger boter werd verkocht, maar is dat ook zo? DUIC zocht het uit.

De Boterstraat is vermoedelijk vernoemd naar het bottersgilde. Wanneer gilden precies zijn ontstaan is onbekend, maar enkele dateren al uit de achtste eeuw. De bloeitijd van gilden vindt echter plaats in de late middeleeuwen. Rond de veertiende en vijftiende eeuw kent Utrecht onder meer de bakkers- brouwers- en dus bottersgilde. Het is aannemelijk dat de Boterstraat dan ook in deze periode is ontstaan en vernoemd naar dit gilde.

Maar wat was de bottersgilde? Waren dit boterhandelaren? Nee. In verschillende afschriften van leden van deze gilde, staan producten als spek, worst, gevogelte en wild. De Boterstraat heeft dus naar alle waarschijnlijkheid niets te maken met vroegere zuivelhandelaren. De latere vestiging van zuivelhandelaren, zoals de zuivelfabriek die van 1895 tot 1965 in de Boterstraat 18 zat, berust waarschijnlijk op toeval.