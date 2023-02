Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Brigittenstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

De Brigittenstraat is een tweehonderd meter lange straat gelegen in de binnenstad van Utrecht. De straat loopt van de Brigittenbrug, gelegen over de Nieuwegracht, tot aan Park Lepelenburg. De Brigittenstraat zou in het jaar 1366 door het kapittel van Oudmunster zijn aangelegd.

In deze straat bevinden zich zestien monumentale huizen. Veertien daarvan zijn rijksmonumenten. Het oudste rijksmonument in deze straat is het werk-woonhuis op huisnummer 17, dat circa 1500 gebouwd werd.

Eerder stond deze straat ook wel bekend als de ‘Campstrate’. De straten Oudekamp en Nieuwekamp kruisen namelijk de Brigittenstraat halverwege. Ook zou deze straat ‘by den Wijngaerd’ zijn genoemd. Ter hoogte van het klooster bevond zich het Convent van Onze Lieve Vrouw in den Wijngaert.

Klooster

Het is niet helemaal zeker wanneer de straat de huidige naam kreeg. Volgens het Utrechts Monumenten Fonds stamt de naam ‘Brigittenstraat’ uit begin 1500, maar op andere plekken is te lezen dat dit pas in de eerste helft van de zeventiende eeuw werd besloten. Wat vrijwel zeker is, is dat de straatnaam is overgenomen van het verdwenen nabijgelegen Brigittenklooster, dat stond tussen de Kamp en de Nieuwegracht.

Het klooster werd gesticht als zusterhuis aan het begin van de vijftiende eeuw, maar werd pas in 1484 een echt klooster. Daarom verhuisde het klooster toentertijd naar een groter pand op de hoek van de straat.

In 2003 vond er een opgraving plaats van het voormalig Brigittenklooster. Daarbij vonden archeologen een 22-karaats gouden ring met het gezicht van Jezus Christus. In gotisch schrift staat de naam ‘Beatris’ gegraveerd, vermoedelijk de eigenaresse van de ring. Zij was waarschijnlijk een non of hoofd van het klooster. De ring dateert uit circa 1440-1500.