Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Broeder Alarmstraat vandaan?

Deze straat bevindt zich in de buurt Oud Hoograven-Noord, in de wijk Zuid en in de gemeente Utrecht. Er staan 61 huizen in de straat. Dat is aanzienlijk meer dan in de meeste andere straten. In de Broeder Alarmstraat zijn de huizen over het algemeen vrij recent gebouwd: Het nieuwste huis in de straat stamt uit 2012. Met zijn tien jaar is het dus nog vrij jong. De oudste woning in de straat Broeder Alarmstraat is 91 jaar oud en heeft als bouwjaar 1931.

De Broeder Alarmstraat begint in het westen bij de Onyxweg, vlak naast de Vaartsche Rijn gelegen. Dan doorkruist die de Vaartscherijnstraat, de Hoogravenseweg en de Julianaweg. De straat eindigt aan oostelijke zijde bij de W.A. Vultostraat. Voor een betrekkelijk korte straat – de Broeder Alarmstraat is een meter of 200 lang – heeft deze dus bijzonder veel straathoeken, merkt een Utrechtse blogger op. Op veel van deze straathoeken waren winkels en een verdwaald café te vinden, waarvan er veel nu zijn omgebouwd tot woningen.

In Utrecht werd in 1909 het Comité der Vereniging Stadszending opgericht, zo is te lezen op de website van Online Museum de Bilt. De stadszending was een groep gelovigen die langs steden en dorpen trok om te prediken. Zo zijn er in het Utrechts Archief vele foto’s te vinden van openluchtpredikingen. Die werden gehouden in de straten van de stad, maar zijn ook gehouden in bijvoorbeeld het woonwagenkamp. In 1926 werd de naam veranderd. Vanaf toen noemde de groep zichzelf de Nederlands Hervormde Stadszending.

Een belangrijke figuur in de beweging was broeder Alarm. Hij stond regelmatig te prediken op een van de karren; hij had als doel om de evangelische ‘blijde boodschap’ met de rest van Utrecht te delen. Broeder Alarm woonde zelf ook in Utrecht, aan de Van Ostadelaan. Hij was nog jong toen hij in 1934 overleed. Dat gebeurde door een verkeersongeluk op de Julianabrug. Hij zou zijn omgekomen door een aanrijding die werd veroorzaakt door roekeloze jongeren.