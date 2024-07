Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Burgemeester van Tuyllkade vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Burgemeester van Tuyllkade in de Utrechtse wijk Zuilen is voor bewoners van de wijk een bekende straat. De straat, die overloopt in de Prins Bernhardlaan, is een belangrijke verbinding met de Marnixlaan. Maar hoe komt de Burgemeester van Tuyllkade aan zijn naam?

Voor de Tweede Wereldoorlog stonden er alleen huizen aan de even kant van de Burgemeester van Tuyllkade, maar na de oorlog veranderde dat. Aan de andere kant van de straat kwam woonruimte voor 126 gezinnen. De straat is vernoemd naar een burgemeester die Van Tuyll heette, maar daarmee is de vraag wie de straat zijn naam gaf nog niet helemaal beantwoord.

Utrecht had van mei 1970 tot juni 1974 een burgemeester met de naam Van Tuyll, namelijk Hans Georg Inundat bron van Tuyll van Serooskerken, geboren in Zuilen. Wie niet beter weet, denkt de verklaring voor de straatnaam misschien gevonden te hebben, maar niets is minder waar. Die verklaring vinden we een generatie eerder. De Burgemeester van Tuyllkade is namelijk vernoemd naar zijn vader, Frederik Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken.

Baron F.C.C. van Tuyll van Serooskerken werd geboren op 15 juli 1886 als telg van het adellijk geslacht Van Tuyll van Serooskerken. Hij was burgemeester van Zuilen van 1916 tot 1931. Hij zette zich vaak in voor zijn dorpsgenoten en in de Tweede Wereldoorlog voor gewonde soldaten, vluchtelingen en onderduikers.

Van Tuyll van Serooskerken werd tijdens de oorlog opgepakt en verbleef een periode in ballingschap. Als eerbetoon aan de behulpzame F.C.C. van Tuyll van Serooskerken werd de Burgemeester van Tuyllkade naar hem vernoemd. Hij overleed in 1958.