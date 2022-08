Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Cartesiusweg vandaan?

De meeste wielerliefhebbers zullen een dezer dagen op zoek gaan, of zijn gegaan, naar de route die de Vuelta door de stad Utrecht maakt. De eerste etappe voert langs de historische binnenstad, maakt dan een uitstapje naar Overvecht en gaat vervolgens via Leidsche Rijn terug naar het Jaarbeursplein. Halverwege de ronde passeren de wielrenners de Cartesiusweg. Deze weg in de Utrechtse buurt Nieuwe Engeland telt 64 adressen en ligt tussen de St. Josephlaan en de Thomas à Kempisweg in. De naam Cartesius kom je vaker tegen, maar waar verwijst die naar?

Cartesius is de ‘gelatiniseerde’ naam van een persoon die veel mensen gewoon al kennen. Dat is de Franse filosoof en wiskundige René Descartes (1596-1650. Descartes kan worden gezien als ‘de vader van de moderne filosofie’, schrijft Filosofie Magazine in een korte biografie. De Fransman vond zijn roeping in het zoeken van de waarheid. Om die te kunnen vinden, besluit hij dat hij eerst alles in twijfel moet trekken. Dat vergt het nodige denkwerk maar toch komt hij tot een conclusie: niets is zeker, behalve dat alles te betwijfelen is. De enige waarheid die Descartes kan vinden is ‘ik denk, dus ik ben’, in het Latijn is dat ‘cogito, ergo sum’. In de wiskunde hebben we onder meer het coördinatenstelsel met een x- en een y-as aan Descartes te danken. Ook aan de natuurkunde en fysiologie droeg hij bij.

Vanwaar die Latijnse naam? Het latiniseren van namen wordt al eeuwen gedaan en is een overblijfsel van de antieke tijd. In die periode is het voor onder meer wetenschappers en schrijvers gebruikelijk om je naam een Latijnse twist te geven, stelt curator Dan H. Nicholson. Eeuwen na de val van het Romeinse Rijk is het latiniseren echter nog steeds niet uitgestorven en Cartesius is daar een van de vele voorbeelden van. Wie weet zet René Descartes je nog even aan het denken, als de kopgroep van de Vuelta over de Cartesiusweg racet.