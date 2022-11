Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Choorstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

In de historische binnenstad van Utrecht vind je de Choorstraat, een straat van zo’n 100 meter lang die tussen de Stadhuisbrug en het Buurkerkhof in ligt. Volgens het Kadaster zijn er 49 huizen in de Choorstraat te vinden en die zijn gemiddeld gezien aan de oude kant. De oudste woning in de Choorstraat is 572 jaar oud en heeft als bouwjaar 1450. De jongste woning heeft een leeftijd van 89 jaar en komt dus uit het jaar 1933.

Volgens de notities van de geschiedschrijver Van der Monde was op deze plek in de zestiende eeuw de Lakensnijdersstraat of ‘Onder de Lakensnijders’ te vinden. De straat was vernoemd naar de bewoners: de lakensnijders, oftewel mensen die kleinere stukken stof verkochten. Voor lange tijd werd het verkeer in de straat opgehouden door het koor van de aangrenzende Buurkerk. Het probleem was kennelijk zo erg, dat de Raad van de stad Utrecht in het jaar 1586 besloot dat de hele koorpartij van de kerk gesloopt moest worden.

De kerk werd daarop weer dichtgemetseld en de grond waarop het koor had gestaan werd in achten verdeeld en verkocht. In 1588 werd de opdracht gegeven om de nieuwe wegen te bestraten, waarvoor de ‘Stadtswegen’ het zand en de keien leverde. Die bestrating was in 1589 voltooid en daarop kreeg de straat een naam: Choorstraat, naar het koor van de Buurkerk.

Waarom noemen veel mensen deze straat nou de ‘Goorstraat’, terwijl die uitspraak verkeerd is? De ‘ch’ is vanuit verschillende talen in het Nederlands terechtgekomen, en wordt dus op verschillende manieren uitgesproken. Uit het Engels kennen we de klank uit ‘chatten’, uit het Frans ‘champagne’ en uit het Grieks ‘chaos’. Die hebben al heel verschillende klanken. Choor is afgeleid van het Middeleeuws-Latijnse ‘chorus’ en wordt als ‘koor’ uitgesproken.