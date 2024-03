Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Christiaan Krammlaan vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

Vlak bij de plek waar de Kardinaal de Jongweg en de Meester Tripkade elkaar kruisen, ligt een straat die de meesten minder bekend zal voorkomen dan die eerste twee. De Christiaan Krammlaan is een zijstraat van de Meester Tripkade. Een vrij korte straat, die overloopt in de Van Lieflandlaan. Wie was Christiaan Kramm?

Christiaan Kramm is met recht een echte Utrechter te noemen. Hij werd geboren op 18 april 1797 in de Zadelstraat. Hij ging al op 13-jarige leeftijd in de leer bij een goud- en edelsmid, waar hij ook leerde tekenen. Kunstschilder P.C. Wonder leidde hem op tot schilder. Via Wonder kreeg Kramm contacten bij de schouwburg, waar hij tot 1840 vele decors voor zou maken.

Zijn carrière ontwikkelde zich en Kramm begon zich bezig te houden met architectuur. Hij maakte onder meer bouwkundige tekeningen van de Domkerk en kreeg de taak om toezicht te houden op herstelwerkzaamheden aan de Dom, die uitgevoerd werden tussen 1824 en 1830. In 1826 werd Kramm directeur van de bouwkundige afdeling van de Stadstekenschool, wat hij veertig jaar zou blijven.

Kramm maakte ontwerpen voor allerlei gebouwen. In Utrecht is onder meer de neoclassicistische gevel van het gerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat van zijn hand. In 1850 werd naar ontwerp van Kramm aan de Stadhuisbrug een winkel gebouwd, die het oudste deel vormt van Magazijn De Zon. Ook nam Kramm de verbouwing van het Willem Arntsz Huis en Paushuize aan de Kromme Nieuwegracht voor zijn rekening.

In 1840 liet Kramm het architectenbestaan achter zich en stortte hij zich op het maken van schilderijen en prenten. Ook legde hij een grote kunstverzameling aan en schreef hij De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd. Kramm woonde tientallen jaren in zijn zelfontworpen – inmiddels verdwenen – landhuis Rusthof in de Kapelstraat in Utrecht. Hij overleed in 1875 en werd begraven op Begraafplaats Soestbergen.