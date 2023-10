Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Cornelis Mertenssstraat vandaan?

De Cornelis Mertenssstraat, de straatnaam met 3 s’en. Wie deze straatnaam voor de eerste keer leest, denkt misschien een spelfout te traceren, maar niets is minder waar.

De straat is namelijk vernoemd naar de Utrechtse predikant Cornelis Mertenss, met, je raadt het al, dubbel s. De Cornelis Mertenssstraat ligt tussen de kruising van de Amsterdamsestraatweg en de Marnixlaan, in de wijk Zuilen. Ook ligt het Julianapark op steenworp afstand. Dit keer een iets andere insteek dan normaal, we gaan niet in op de herkomst van de straatnaam maar op de geschiedenis van de straat.

Over de predikant Cornelis Mertenss is namelijk niet zoveel bekend, behalve dat hij predikte tussen 1585 en 1589. Over de geschiedenis van de straat echter des te meer. Volgens een overgeleverd adressenbestand van Museum Zuilen was de Cornelis Mertenssstraat begin twintigste eeuw opgedeeld in twee delen. Aan de ‘oneven-zijde’ waren vooral winkels gevestigd: op huisnummer 7 bevond zich een chocoladewinkel en de eigenaar van huisnummer 47 verkocht voornamelijk ‘koloniale waren.’ Aan de ‘even-zijde’ waren, naast de Oranjekerk en de wasserette, vooral woningen gevestigd.

Een deel van deze Oranjekerk is vandaag de dag nog zichtbaar aan de Cornelis Mertenssstraat. De kerk is gebouwd tussen 1923 en 1925 en ontworpen door D.F. Slothouwer, die op dat moment ook de leiding had over de restauratie van de Domkerk. Slechts de eerste bewoners aan deze straat hebben een glimp van de achterkant van de Oranjekerk opgevangen, omdat deze door latere bebouwingen buiten beeld is geraakt. De kerk werd in 1983 gesloopt, waarna alleen de klokkentoren behouden is gebleven. Deze klokkentoren is tot op de dag van vandaag te bewonderen.