Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Diezestraat vandaan?

In de Rivierenwijk in Utrecht vinden we veel bekende wateren die door Nederland stromen, zoals de Rijnlaan, de Waalstraat en de Amstelstraat. Maar ook zijn er namen die velen minder bekend in de oren klinken. De Diezestraat is er daar waarschijnlijk één van. Deze week kijken we naar de herkomst van de straatnaam Diezestraat.

De Dieze is een relatief klein stuk van een rivier die tussen Den Bosch en de rivier de Maas stroomt. De Dieze stroomt vanaf de Citadel in Den Bosch via de Ertveld Plas naar Fort Crèvecoeur om daar in de Maas uit te monden, schrijft het Brabants Historisch Informatie Centrum. Bij de stad vloeien de rivieren de Aa en de Dommel samen. Ook de Zuid-Willemsvaart sluit hierbij aan. Dat gebeurt ongeveer bij de Diezebrug in Den Bosch. Vroeger was de Dieze langer.

De Dieze zelf heeft in de loop der jaren ook andere namen gehad, schrijven Steketee en Hoogma eind vorige eeuw. Zo zou Deusoniensis de oudsts bekende naam voor deze rivier. “In het Keltisch kan de naam met ‘heilige rivier’ worden verklaard verwant met het Latijnse ‘deus’ in de betekenissen: god, geest, demon of spook. Overigens betekent ‘heilig’ in de christelijke betekenis ‘heelmakend’ een belangrijke reden waarom het rivierwater door onze voorouders als geneeskrachtig werd beschouwd”, zo vat de Bossche encyclopedie samen.

De naamkundige De Bont stelt dat er in Brabant nog twee dorpen zijn waarvan de namen dezelfde herkomst hebben: Duizel en Diessen. Deze dorpen liggen in het stroomgebied van de rivier de Dieze, maar het is nu lastig te achterhalen of de dorpen ook echt aan de rivier de Dieze hebben gelegen.

