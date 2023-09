Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Drakenburgstraat vandaan?

De Drakenburgstraat in het centrum van Utrecht verbindt de Oudegracht en de Neude met elkaar. De meesten zullen wel begrijpen dat de straatnaam vermoedelijk te maken heeft met het stadskasteel Drakenburg, dat op de hoek van de straat staat. Maar hoe komt dat kasteel aan de naam Drakenburg?

Drakenburg is waarschijnlijk het oudste nog bestaande woonhuis van Utrecht, met onderdelen die al zo’n 750 jaar oud zijn. Het is een van Utrechts stadskastelen, grote stenen huizen in een tijd dat de meeste huizen nog van hout werden gemaakt. De stadskastelen hadden ridderlijke bewoners, schreef auteur Arjan den Boer al eens voor DUIC. Dat gold ook voor stadskasteel Drakenburg, dat later ook nog dienst deed als onder andere machinefabriek en chinees restaurant.

Het huis Drakenburg werd vanaf ongeveer 1300 bewoond door de ridderlijke familie Van Drakenborch, een geslacht dat destijds veel invloed had. Tot het geslacht behoorden onder andere schouten, schepenen en burgemeesters, waaronder ook Frederik van Drakenburg (1390 – 1451) die schout en schepen van Utrecht was en ook op het stadskasteel woonde.

De familie Van Drakenborch gaf niet alleen haar naam aan gebouwen in de stad Utrecht, maar had ook gebieden buiten de stad. Kasteel Drakenburg in Baarn dankte zijn naam aan het geslacht Van Drakenborch. Ook een nog veel bekender kasteel ontleent zijn naam aan het geslacht: kasteel Drakensteyn bij Lage Vuursche, waar sinds 2014 prinses Beatrix woont.