Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Everard Meijsterlaan vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Everard Meijsterlaan snijdt dwars door de populaire buurt Oog in Al heen. Aan de ene kant van deze straat loopt de Lessinglaan, aan de andere kant loopt de straat door in Park Oog in Al. Een populair park bij veel buurtbewoners. Zij zullen de naam Everard Meijster dan ook veelvuldig tegenkomen. Wie was deze man?

De ‘Dolle Jonker’, zo werd de Utrechter Everard Meijster (1617/1618-1679) ook wel genoemd. Hij was namelijk een buitengewoon figuur die er excentrieke ondernemingen en hobby’s op nahield. Een van deze ondernemingen was de aanleg van de buitenplaats Oog in Al. De Utrechtse burgemeester Hendrick Moreelse had uitbreidingsplannen voor de stad en Meijster wilde deze goed in de gaten kunnen houden. Daarop liet hij de buitenplaats, met geheel toepasselijke naam, Oog in Al aanleggen. Een ander bijzonder idee was Meijsters plan om van de stad Utrecht een zeehaven te maken. Dit plan kwam echter nooit van de grond.

Meijster kwam uit een welvarende familie. Zijn huwelijk met de rijke en adellijke Agatha Schaep van den Dam in 1649 deed nog een schep bovenop zijn vermogen. Dit stelde hem in staat zijn bijzondere ideeën te verwezenlijken. Maar hij ondernam niet alleen veel, hij schreef ook veel. Zijn literaire oeuvre loopt uiteen van godsdienstige werken tot satires.

Als overtuigd katholiek in de protestantse Utrechtse omgeving mocht Meijster geen openbare ambten bekleden. Maar na de bezetting van Utrecht door de Fransen tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1679) kwam Meijster in het bestuur van de stad, waar hij de belangen behartigde van de Utrechtse burgers.

Het leven van Everard Meijster liep dus erg uiteen. Hij valt dan ook niet in een hokje te plaatsen en wordt gezien als een van de opvallendste verschijningen van de zeventiende eeuw. Meijster overleed in 1679 en werd in de Domkerk begraven.