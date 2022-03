Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Hanengeschrei vandaan?

Ik heb haar gezoend in het Hanengeschrei

bij de automaat aan de Choorstraat

terwijl ze garnalencroquetjes at

of wat daar gewoonlijk voor doorgaat

Dit is het eerste deel van het gedicht Het Hanengeschrei van Kees Stip. In zijn gedicht verwijst hij naar het steegje met de naam Hanengeschrei. Een opmerkelijke naam voor een, volgens sommigen, wel romantisch steegje in het centrum van Utrecht.

Het Hanengeschrei ligt tussen de Choorstraat en de Kalisbrug. Hier is maar één adres te vinden: Hanengeschrei 2. Het steegje zou tegen het einde van de 16de eeuw zijn ontstaan – in 1571 is een eerste omschrijving van de steeg te herleiden – al was het toen waarschijnlijk meer een verlengde van de Steenweg. Destijds werd een deel van de Buurkerk gebouwd en in 1586 weer gesloopt, waarna het steegje meer op zichzelf kwam te staan. Daarna pas moet deze doorgang de naam ‘Hanengeschrei’ gekregen hebben. Alles wat men verkocht op de visafslag op de Vismarkt, moest door de steeg worden vervoerd. Dat schrijft geschiedkundige N. van der Monde over de steeg. Hier was dan ook een groot metalen hekwerk gemonteerd. Dat moest verhinderen dat mensen vanaf de achterkant de markt zouden betreden.

Volgens de notities van Van der Monde zou de naam Hanengeschrei zijn voortgekomen uit de naam ‘Hanentredt’. Echter, zo schrijft Van der Monde, is het volkomen onduidelijk waarom de naam is veranderd in Hanengeschrei. Hanentredt zou hebben verwezen naar een huis met dezelfde naam. Dat schrijft Luit van der Tuuk in 1999 in Madoc, een tijdschrift over de middeleeuwen. Hij zegt ook dat de straatnaam Hanengeschrei wel vaker voorkwam. In Utrecht zouden er zelfs drie stegen met deze naam zijn geweest; degene die er nog is aan het einde van de Steenweg, eentje tussen de Loeff Berchmakerstraat en de Predikherenstraat en nog één naast het huis Oudaen.

