Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Hekelsteeg vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Wie door de Utrechtse binnenstad loopt, zal vast wel eens de Hekelsteeg gepasseerd zijn. Een naam die erg tot de verbeelding spreekt is het wel. Zou hier ooit een hevige burenruzie hebben plaatsgevonden of werden nare Utrechters hier publiekelijk aan de schandpaal genageld? Het zou kunnen, maar de straatnaam komt daar in ieder geval niet vandaan.

Tussen de Utrechtse Oudegracht en de Steenweg lopen verschillende straten. De Hekelsteeg is er daar een van. Hier bevinden zich veelal achterzijden van winkelpanden, maar er zijn ook adressen die hier de voordeur hebben zitten. Dat zijn er volgens het Kadaster 22. Het bouwjaar van de panden in deze straat loopt uiteen. De jongste woning heeft een leeftijd van 91 jaar en dateert dus uit 1932. De oudste woning in de Hekelsteeg is 573 jaar oud en heeft als bouwjaar 1450.

De steeg bestaat echter al langer, al had die toen nog wel een andere naam: Lage Messegasse. De straat loopt dan ook parallel aan de Massegast, een straat die we eerder in deze rubriek bespraken. Het is een afgeleide van ‘mersegasse’, iets dat wij nu winkelstraatje zouden noemen. Toch kreeg de steeg een andere naam. Dat moet volgens de historische vereniging Oud-Utrecht rond 1612 zijn gebeurd. De steeg werd mogelijk vernoemd naar de mensen die er woonden, zoals ook bij bijvoorbeeld de Zakkendragerssteeg gebeurde. De bewoners waren hekelaars.

Omdat de meeste lezers daar niets mee opschieten, volgt hier een korte uitleg van de werkzaamheden van een hekelaar. Hekelen is een deel in het proces van vlas spinnen. Nadat de planten zijn geoogst, worden ze op een vakkundige manier bewerkt zodat er vezels loskomen waarvan men linnen kan maken. Na het repelen, roten, brakelen en zwingelen van de stengels volgt het hekelen. Volgens Museum ’t Vlasschuurken in Koewacht (Zeeland) kamt men bij het hekelen de vezel, oftewel het vlaslint. Hierbij komen de vezels vrij die in de vlasplant groeien. Dit is de grondstof voor de vlasspinnerij.