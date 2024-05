Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Herman Gorterstraat vandaan?

Gelegen aan het Vrouwe Justitiaplein en op een steenworp afstand van de Catharijnesingel ligt de Herman Gorterstraat. Deze korte straat ligt te midden van de Rechtbank Midden-Nederland, het FIOD en een gebouw van het ministerie van Economische Zaken. De straat is vernoemd naar Herman Gorter. Zegt de locatie van de straat iets over wie deze man was?

Herman Gorter werd geboren op 26 november 1864 in een kerkelijke familie. Zijn vader was predikant en hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag, maar overleed in 1871. Zijn moeder stond vanaf toen alleen voor de opvoeding van haar drie kinderen. Later ging Groter klassieke talen studeren aan de Universiteit van Amsterdam.

Gorter was een romanticus in hart en nieren en dus niet bepaald bezig met juridische zaken. Hij vergaarde in 1889 bekendheid bij het grote publiek met zijn gedicht Mei. In dit gedicht verklaart hij de liefde aan zijn vrouw Wies Cnoop Koopmans, met wie hij samen was tot aan haar dood in 1916. Volgens de Koninklijke Bibliotheek is de eerste versregel misschien wel de allerberoemdste regel uit de Nederlandse literatuur.

Mei

In deze eerste regels zegt hij dat hij een nieuw lied zal brengen, maar tegelijkertijd moet dat lied zijn zoals een oude herinnering aan gefluit tijdens een zomeravond. Een paradox die veel voorkomt in Mei. Daarnaast schreef hij veel liefdesgedichten aan zijn minnares Jenne Clinge Doorenbos, die later zijn uitgeefster werd. Een grote inspiratiebron voor Gorter was de Engelse romantische dichter John Keats.

Later in zijn leven ging hij meer gedichten schrijven met een politieke inslag. Hij ging werken van filosofen Spinoza en Karl Marx bestuderen en sloot zich in 1897 aan bij de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Zijn gedichten gingen nu meer over de postrevolutionaire wereld. Ook schreef hij een brief aan Lenin, waarin hij kritiek uitte op zijn beleid en zich verzette tegen het centralisme in Moskou.

Gorter wordt gerekend tot de grootste dichters in de Nederlandse taal volgens de Koninklijke Bibliotheek. Uiteindelijk overleed hij op 62-jarige leeftijd in 1927 aan de gevolgen van een hartstilstand.