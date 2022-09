Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Hooft Graaflandstraat vandaan?

In de buurt Nieuw Hoograven-Zuid in Utrecht ligt de Hooft Graaflandstraat. Het is een rechte straat tussen de ’t Goylaan en de Musketierlaan. In deze straat zijn 276 adressen te vinden, best een flink aantal voor de gemiddelde Nederlandse straat. Het oudste gebouw dat in deze straat te vinden is, komt uit het jaar 1936. Dat is nog maar kort geleden in vergelijking met de herkomst van de straatnaam: Hooft Graafland.

De straat draagt de naam van een oud Amsterdams patriciërsgeslacht. Deze invloedrijke familie begon bij Cornelis Cornelisz Graafland. Hij werd in 1580 geboren in Rotterdam, maar werkte later als ijzerkramer en trouwde in Amsterdam. In het Stadsarchief van de gemeente Amsterdam is te lezen dat veel (mannelijke) familieleden in het Amsterdamse stadsbestuur zaten. Via huwelijken raakte de Graafland-familie steeds meer betrokken bij andere invloedrijke geslachten van Nederlandse bodem, zoals Hooft, Van de Poll, Valckenier, Hasselaer, Geelvinck en Van Eys. Zo kwam het dat Joan Hooft Graafland in 1761 trouwde met Hester Hooft. Hun zoon Henrik ging zich Hooft Graafland noemen en werd stamvader van de tak met die naam. Verschillende leden van de familie werden in de adelstand verheven.

Een familie zo groot als die van Hooft Graafland is uiteraard ook uitgewaaierd naar de stad Utrecht. Een bekende Utrechtse telg van het geslacht is Jacob Hooft Graafland. Hij werd in 1865 in Utrecht geboren. Hij promoveerde in de rechten in 1895 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘Het recht van den naam’, schrijft de Universiteit Utrecht. Daarop volgde zijn carrière als advocaat en procureur in Utrecht (1895), rechter-commissaris (1897), substituut-griffier bij de rechtbank van Utrecht (1907) en sinds 1920 griffier. Vanwege zijn gezondheid moest hij daarmee stoppen in 1930.