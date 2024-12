Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Jan van Arkelstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

In Utrecht-Zuid ligt de Jan van Arkelstraat, maar waar komt deze naam eigenlijk vandaan? Daarvoor moeten we terug in de tijd.

Er hebben in de loop van de eeuwen een hele hoop Jan van Arkel’s bestaan, maar het is waarschijnlijk dat deze straat is vernoemd naar een Jan van Arkel die bisschop was in Utrecht. Dat was hij in de veertiende eeuw.

Jan werd geboren in 1314 in het Belgische Luik. Zijn vader, grootvader, overgrootvader, betovergrootvader en betbetovergrootvader, allemaal ook Jan van Arkel genaamd, waren mannen met macht. De jongste Jan bewandelde een ander pad dan zijn voorouders. Zij waren deftige heren; hij werd uiteindelijk bisschop.

Hoe hij precies in het geloof is gerold, is niet geheel duidelijk. Toch heeft hij iets goed gedaan, want rond zijn achtentwintigste trad hij aan als bisschop van middeleeuws Utrecht. De rol van bisschop was destijds niet alleen om het geloof te faciliteren voor inwoners, maar ook om als plaatselijk heerser te dienen.

En heersen deed hij: zo werd het Utrechtse territorium onder het gezag van Jan van Arkel meer onafhankelijk, wist hij op financieel vlak dingen beter op een rijtje te zetten, en werd het land van Utrecht weerbaarder tegen de dreiging van roofridders en vrijbuiters.

In totaal is Jan van Arkel dik twee decennia, van 1342 tot 1364, bisschop van Utrecht geweest. Na die periode keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Luik. Daar is hij ook nog een tijd bisschop geweest. Het ging hem daar alleen minder voor de wind en Van Arkel moest omstreeks 1374 vluchten naar Maastricht, omdat zijn onderdanen tegen hem in opstand kwamen.

Uiteindelijk kalmeerde de boel en kon Van Arkel terugkeren naar Luik, waar hij in 1378 overleed op 63-jarige leeftijd.