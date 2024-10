Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Jan van Scorelstraat vandaan?

De Jan van Scorelstraat loopt parallel met de Waterlinieweg en grenst aan het Wilhelminapark. De straat is vernoemd naar Jan van Scorel. Wie was deze man?

Jan van Scorel was een zestiende-eeuwse schilder die werd geboren in het Noord-Hollandse Schoorl. Hij werkte lange tijd in Utrecht, maar vertrok later voor een jaar naar Rome waar hij beheerder werd van de kunstschatten van het Vaticaan. Daar maakte Van Scorel kennis met het werk van de renaissancisten.

Eenmaal terug in Utrecht speelde hij een grote rol in de verspreiding ervan in de Noordelijke Nederlanden. Hij kreeg naamsbekendheid met zijn Italiaans geïnspireerde kunst en zijn opdrachten groeiden. In deze tijd leefde hij samen met Agatha van Schoonhoven. Het paar kreeg vier kinderen, twee zonen en twee dochters.

Een belangrijk werk van hem is de restauratie van Het Lam Gods van de broers Van Eyck. Andere eervolle opdrachten waren de decoratie en organisatie van de intochten in Utrecht van keizer Karel V in 1540 en van Filips II in 1549. Hoewel Van Scorel overleed in 1562, is zijn werk nog altijd te bewonderen. In het Centraal Museum bijvoorbeeld, dat tegenwoordig de grootste collectie van werken van de Utrechtse schilder ter wereld bezit.