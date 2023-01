Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Jodenrijtje vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

Heel eerlijk: officieel gezien is het Jodenrijtje geen straat. Het is dan ook niet terug te vinden in het kadaster. Wel valt dit stukje van de Utrechtse binnenstad onder Nederlands immaterieel erfgoed en is daarom zeker de moeite waard om genoemd te worden. Want waar komt deze opvallende naam vandaan?

Loop je de smalle ingang naast Oudegracht 135 of Bakkerstraat 20 in, dan vind je een steegje met de naam Jodenrijtje. Een ‘onooglijk steegje’, wordt het genoemd, dat toch een interessant stukje historie van de stad met zich meedraagt. Tegen het eind van de middeleeuwen lag hier een groot erf, waaraan langzaam maar zeker steeds meer huisjes kwamen te staan. Het waren voornamelijk Joodse kooplieden en marskramers die hier kwamen wonen. Lid worden van een gilde mochten ze niet. Daarom was handeldrijven in het stadshart voor velen de enige oplossing.

Vanaf 1444 was het voor joden verboden om in Utrecht te wonen. Dit verbod werd pas in 1788 opgeheven. Niet iedereen hield zich aan het verbod. Zo kwam en een stuk of twintig huisjes aan de ‘Jodenrye’. Hoewel vrijwel alle huisjes nu verdwenen zijn, blijft de naam Jodenrijtje nog altijd behouden.