Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Juliusstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

In de Utrechtse wijk Votulast, net naast het Majoor Bosshardtplantsoen, is de Juliusstraat gelegen. Een bewoner van deze straat stuurde een mail naar de redactie van DUIC. Of wij kunnen uitzoeken naar wie deze straat vernoemd is? Dat doen wij natuurlijk met plezier.

De Juliusstraat kent maar tien adressen, heel weinig in vergelijking met andere straten in Nederland. Volgens het kadaster hebben de huizen in deze straat een gemiddeld bouwjaar van 1923, dat is relatief oud. De Juliusstraat heeft er dan ook al een tijd geen nieuwe huizen meer bij gekregen. De jongste woning is 93 jaar geleden afgerond en de oudste woning werd 122 jaar geleden neergezet.

Voor de herkomst van deze straatnaam is het niet meteen duidelijk om welke Julius het gaat. Meteen schieten namen van verschillende bekende ‘Juliussen’ door het hoofd, met als eerste natuurlijk Julius Caesar. Maar kijken we naar de namen van de omliggende straten, dan zien we dat die niet naar Romeinse keizers zijn vernoemd. Om welke Julius kan het dan gaan?

We nemen de namen van de omliggende straten er nog eens bij. Cornelis Drebbel, Pieter Nieuwland en Ingen-Housz. Het zijn stuk voor stuk gedreven wetenschappers, die geschiedenis hebben geschreven met hun bijdragen aan verschillende vakgebieden binnen de wetenschap. Bovendien worden de meesten bij hun achternaam genoemd, iets wat eigenlijk gebruikelijk is voor een straatnaamvernoeming. Met deze informatie krimpt het aantal opties al aanzienlijk en kunnen we met enige zekerheid een persoon aanwijzen naar wie deze straat is vernoemd: Victor August Julius.

Julius (Utrecht 1851 – Utrecht 1902) was natuurkundige. In 1888 werkte Julius aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar in de ‘proefondervindelijke natuurkunde’, opvolger van Buys Ballot. Julius’ colleges waren immens populair – zo populair dat de universiteit er een stop op moest zetten omdat er niet genoeg ruimte was. De Universiteit Utrecht vernoemde zo’n honderd jaar later dan ook een van haar afdelingen naar de natuurkundige. Julius werd in 1896 opgevolgd door zijn neef, Willem Henri Julius.