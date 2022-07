Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Justus van Effenstraat vandaan?

De Justus van Effenstraat in Utrecht is te vinden in de historische binnenstad, in de buurt Hoogh Boulandt. In deze straat zijn 85 adressen te vinden. Het nieuwste huis uit deze straat komt uit het jaar 1956, het oudste huis staat er sinds 1905. Met een gemiddeld bouwjaar van 1912 zijn de huizen in de Justus van Effenstraat relatief oud. Maar wie is eigenlijk Justus van Effen?

Justus van Effen werd in Utrecht geboren op 11 februari 1684. Later werd hij bekend om zijn publicaties. In de achttiende eeuw was het tijdschrift een modern medium, maar Van Effen pikte deze trend snel op. In 1731 verschijnt de eerste editie van het tijdschrift De Hollandsche Spectator. Redacteur Justus van Effen publiceert hierin allerlei essays over verdraagzaamheid, opvoeding en rechten van burgers, beschrijft CambiumNed. Van Effen vult dit tijdschrift zo goed als in zijn eentje.

Met name de verhalen over Kobus en Agnietje werden goed gelezen door de middelbare scholieren van die tijd. Ze gingen over twee geliefden, die later zouden trouwen, terwijl Agnietje van een lagere stand was dan Kobus. Dat was voorheen ondenkbaar, maar tijdens de verlichting werd dat voor het eerst mogelijk.

Het ging de jonge Van Effen niet bepaald voor de wind. Hij moest hard werken voor de bekendheid die hij later kreeg als redacteur en columnist. Door de dood van zijn vader in 1706 moest hij als zoon voor het gezin gaan zorgen. “Hij kreeg als taak voor anderen te zorgen, wat zijn kansen op sociale stijging schaadde. Aan een naar eigen zeggen veelbelovende academische loopbaan kwam zo een einde. Vanaf zijn tweeëntwintigste ‘verhuurde’ hij zich als gouverneur aan gelukkiger en aanzienlijker families”, schrijft biograaf Susanne Gabriëls in 1998.