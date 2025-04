Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Kardinaal de Jongweg vandaan?

De Kardinaal de Jongweg is een van de belangrijkste en drukste verbindingswegen in het noordoosten van onze stad, maar wie was deze kardinaal waarnaar deze verkeersader in Utrecht is vernoemd?

Johannes de Jong, beter bekend als Jan de Jong, was een bakkerszoon die op 10 september 1885 als oudste van negen kinderen werd geboren op Ameland. Hij wordt in 1908 tot priester ingewijd, waarna hij in Rome promoveert in de wijsbegeerte en vervolgens godgeleerdheid. Drie jaar later keert hij terug naar Nederland, waar hij uiteindelijk in 1936 aartsbisschop wordt van Utrecht.

Tweede Wereldoorlog

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog speelt De Jong een cruciale rol in het kerkelijk verzet tegen de Duitse bezetting en het vervolgen van Joden. Al sinds zijn benoeming tot aartsbisschop veroordeelde hij openlijk de NSB en katholieken die hen steunden.

Ook na de inval van de Duitsers zette hij zijn strijd onverminderd voort en pleitte hij zelfs voor een protest tegen de Jodenvervolging, maar niet alle Nederlandse bisschoppen stemden hiermee in. Vanwege zijn heldhaftige en standvastige houding kreeg de aartsbisschop de bijnaam ‘IJzeren Jan’.

Naoorlogse carrière

Na de oorlog werd hij in 1946 door de paus tot kardinaal benoemd in Rome, waarna hij zich vanwege zijn verslechterende gezondheid in 1951 terugtrok uit het bestuur van het aartsbisdom. In 1955 overleed hij in Amersfoort.

Kardinaal de Jong kreeg in 2022 postuum een Yad Vashem-onderscheiding toegereikt vanwege zijn verzet tegen de Jodenvervolging. Dit is het hoogste eerbewijs dat de Israëlische regering uitreikt aan niet-Joden die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet tegen de Jodenvervolging.