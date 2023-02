Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Keizerstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

De Keizerstraat is gelegen in de binnenstad van Utrecht. De straat begint aan de zuidelijke kant bij de Nobelstraat en eindigt aan de noordelijke kant bij de Wittevrouwenstraat. Het meest recent gebouwde huis in de straat stamt uit 2020. Met een leeftijd van drie jaar is dat dus nog een vrij jong pand. De oudste woning in de Keizerstraat is dan weer stokoud, met 573 jaar en een bouwjaar van 1450.

Eerder zou deze straat al bestaan sinds een jaar of 1340 en zou de naam ‘Weststraat’ hebben gedragen. De straat ontstond destijds door het verkavelen van de erven binnen de singels; mensen deelden de stukken beschikbare grond op in kleinere delen en verkochten die weer door voor een lagere prijs.

Vele jaren later pas, ergens halverwege de zestiende eeuw, kwam er een keizer in het spel. Dat moet keizer Karel V zijn geweest. Hij had tussen 1528 en 1555 de titel ‘heer van Utrecht’. In 1515, toen hij pas vijftien jaar oud was, werd hij al heer der Nederlanden. In 1516 kwamen daar Spanje en de gebieden in ‘de Nieuwe Wereld’ bij, en in 1519 volgde zijn verkiezing tot keizer van het Duitse Rijk.

Een deel van de Keizerstraat werd vroeger de Vuile Sloot genoemd. Volgens het Straatnamenlexicon van groot Utrecht besloot keizer Karel de V deze sloot te overkluizen waarna men naar de straat ging verwijzen als Keizerstraat.