Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Kockstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

In de Utrechtse binnenstad tussen de Oudegracht en de Pelmolenweg is een klein buurtje te vinden; hier liggen de Zeven Steegjes. Een van deze straatjes heet de Kockstraat. Een kort straatje met kleine huisjes van al bijna tweehonderd jaar oud. Op sommige plekken lijkt het soms nog wel alsof je zo het verleden binnenloopt. Maar die straatjes uit 1842, naar wie zijn die eigenlijk vernoemd?

Gedurende enkele eeuwen stond aan de Oudegracht een Utrechtse brouwerij genaamd De Boog. Het bier van deze brouwerij was geliefd: het was algemeen bekend dat voor het maken van het bier van De Boog ingrediënten van hoge kwaliteit werden gebruikt.

Zelfs het water – dat uit de Oude Gracht kwam – zou van kwaliteit zijn en dat was in andere tijden nog lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Een van de eigenaren van deze brouwerij was Willem de Kock. In de eerste helft van de achttiende eeuw stond hij aan het roer van brouwerij De Boog.

Armenkamer

Na zijn overlijden in 1761 liet de brouwer alles na aan de rooms-katholieke Armenkamer, die de leiding over de brouwerij overnam. Ook de tuinen van de brouwerij gingen naar het Armbestuur. Hier werden vervolgens eenvoudige woningen voor medewerkers van de brouwerij gebouwd.

In 1842 begon de Armenkamer met de aanbouw van deze nieuwe stadsbuurt, waarvan L. Tollenaar en A.G. Tollenaar de architecten waren. Meer namen van de Zeven Steegjes verwijzen naar de brouwerij, zoals de Moutstraat en de Boogstraat. Natuurlijk werd de Kockstraat hieraan toegevoegd, vernoemd naar de gulle brouwer.

Sluiting

Helaas kon brouwerij De Boog de concurrentie van de grote industriële brouwerijen niet aan en moest die de deuren sluiten in 1897. De huisjes in de Zeven Steegjes staan er nog altijd, waaronder de Kockstraat. In de zestien huisjes aan deze straat wonen, na enkele renovaties, nog steeds mensen.