Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Kofimamadreef vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

De Kofimamadreef is een van de vier nieuw ontstane straatnamen aan de Ivoordreef, als onderdeel van het woningbouwproject aldaar. De nieuwe straatnamen zijn allemaal vernoemd naar inheemse plantennamen, afkomstig uit Suriname. Deze week lichten we de naam Kofimamadreef toe.

De Kofimamaboom, soms ook wel koffiemama genoemd, heeft haar oorsprong in en rondom Zuid-Amerika. De zogenaamde koraalboom met fel oranje gekleurde bloemen kan 10 tot wel 26 meter hoog worden. Vruchten heeft de boom niet; alleen een flinke peul vol met zaden. Het hout van de boom wordt weinig gebruikt, en is dan ook niet veel waard.

Ondanks dat de boom commercieel gezien niet interessant is, heeft de boom wel degelijk een geschiedenis. Vroeger werd de Kofimama namelijk gebruikt als schaduwboom voor koffie- en cacaoplanten op overzeese plantages. Hier vindt de naam van de boom dan ook haar oorsprong: koffiemama. Jarenlang werden de bomen ingezet om schaduw te geven aan de planten die westerse landen moesten voorzien van koffie en chocolade. Door de Kofimama te planten, bleef de grond immers langer vruchtbaar en konden planten langer produceren.

Door de beschermende functie werden de Kofimamabomen lange tijd op grote schaal geplant op plantages zoals in Suriname. Eeuwen later groeien de Kofimamabomen nog steeds op het land van voormalige plantages, en ook ‘gewoon’ in het wild. Het onderscheid maken tussen geplante bomen en wildgroei is tegenwoordig alleen wel moeilijker geworden. Lokale bewoners zouden soms nog goed kunnen vertellen welke boom een geschiedenis heeft en welke er toevallig al stond.