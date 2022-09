Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Lamérislaan vandaan?

De Lamérislaan kwam onlangs voorbij in het nieuws van DUIC, toen er een nieuwe muurschildering onthuld werd. Het is een van de grootste openbare kunstwerken van de stad. Een ontwerp van grafisch kunstenaar Vincent de Boer en aangebracht door de leden van de Strakke Hand. De Boer vertelde eerder tegen DUIC dat het ontwerp een reactie is op de rechtlijnige inrichting van de openbare ruimte. Die zou wel wat natuurlijker mogen zijn.

Zo lineair werd ook de Lamérislaan in Tuindorp ingericht in de jaren ’60 en vroege jaren ’70, met drie grote woontorens van ieder twaalf woonlagen. Hierin bevinden zich 216 van de in totaal 296 adressen van de straat. Dat zijn ‘aanzienlijk meer’ adressen dan in de gemiddelde straat in Nederland, volgens het Kadaster. Deze straat, die in relatief korte tijd uit de grond werd gestampt, is vernoemd naar de arts en hoogleraar Hiddo Jan Laméris.

Hiddo Jan Laméris werd geboren in Zwolle, maar toen hij nog jong was, verhuisden zijn ouders naar Utrecht. Hier volgde hij de hbs en later ging hij naar de Universiteit Utrecht. Hier werd hij in 1896 tot arts bevorderd. Hij voelde zich al snel aangetrokken tot de chirurgie, een gebied binnen de geneeskunde die rond de eeuwwisseling een enorme bloei doormaakte: het ontsmetten van werkoppervlak, instrumenten en de wond zorgden voor een daling in het aantal ontstekingen, en de ontdekking van de inhalatienarcose zorgde ervoor dat chirurgen rustig hun gang konden gaan tijdens het opereren. Geheel nieuwe gebieden van heelkunde werden hierdoor toegankelijk.

Laméris had een grote belangstelling voor vraagstukken over de uitvoering van sociale verzekeringswetten, schreef prof.dr. J.F. Nuboer na de dood van Laméris. Vooral in de latere jaren liet de hoogleraar zijn sporen na in de wetenschap. Zelfs nadat hij op zijn 70ste stopte met werken, bleef hij volgens Nuboer dagelijks de kliniek bezoeken. Tot aan zijn dood hield hij zich bezig met problemen in de ongevallenwetgeving. Nuboer: “Hij was een man van hoge opvattingen, een groot clinicus, een magistraal operateur, een schitterend didact.”