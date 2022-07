Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Lange Viestraat vandaan?

De Lange Viestraat is te vinden in het centrum van Utrecht. De straat is zo’n honderd meter lang en telt 46 adressen. Het oudste huis is rond 1900 gebouwd en is dus zo’n 122 jaar oud. Maar de geschiedenis van de Lange Viestraat gaat veel verder terug. Aan deze plek in Utrecht is zelfs een spottende volkslegende verbonden. Zonder al te veel te verklappen: de naam voor deze straat heeft niet zoveel met ‘vies’ te maken, maar smerig was de Lange Viestraat hoogstwaarschijnlijk wel.

Voorheen droeg de Lange Viestraat nog de naam Lange Viesteeg; in de loop van de vorige eeuw is de straat steeds breder geworden. Dat had te maken met de groeiende hoeveelheid verkeer. Om dat een plek te kunnen geven, moest een flink aantal panden gesloopt worden. Eerder was dat niet nodig. De ‘Vestege’ of ‘Vedestege’ was in de middeleeuwen geen doorgang voor verkeer, maar voor vee. Veehandelaren brachten via deze steeg hun dieren naar de veemarkt op de Neude. Je kan je wel voorstellen hoe het daar destijds moet hebben geroken.

Veel later kreeg deze plek in het centrum meer aanzien. Er kwamen grote warenhuizen zoals Galeries Modernes, voorheen Grand Bazar Français. Hier keek men aan het begin van de vorige eeuw de ogen uit; de etalages waren gevuld met onder meer kleding. Mensen konden hier rondkijken naar alle waren, zonder dat ze iets hoefden te kopen. En dat was in die tijd maar wat bijzonder.

Contrast

Een groter contrast met het vroegere imago van de Lange Viestraat is bijna niet denkbaar. Zo vertelt geschiedschrijver Van der Monde over een Utrechtse volkslegende over een Spaanse soldaat. Hij zou te paard en met grote haast bij de Lange Viesteeg zijn aangekomen. Daar gebood hij de Utrechters om hem door te laten. ‘Geen goed idee’, lieten zij hem weten.

Maar de soldaat wrong zich tussen de wachters door en galoppeerde de Lange Viesteeg in. Maar nauwelijks vijftig meter verder stortte hij ‘door ziekte getroffen’ levenloos van zijn paard. Kort daarop gaf ook zijn trouwe ros de geest. In hoeverre deze volkslegende waar is, is helaas niet meer te achterhalen.