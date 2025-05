Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Ledig Erf vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat proberen we te achterhalen.

Het Ledig Erf is een van de hotspots in de binnenstad, en bovendien een belangrijke toegangsweg om het centrum in te komen. Het Ledig Erf ligt bovendien op een andere plek dan de meeste mensen denken, maar waar komt de naam vandaan?

Het Ledig Erf is voor veel Utrechters het plein waar het Louis Hartlooper Complex en verschillende terrassen te vinden zijn, maar de straat ligt eigenlijk aan de andere kant van de Tolsteegbrug, buiten de Singel dus. Het Louis Hartlooper Complex ligt bijvoorbeeld aan de Tolsteegbrug en Café Ledig Erf ligt aan de Tolsteegbarrière. Het verkeersplein vóór de Tolsteegbrug is dus het Ledig Erf.

De straatnaam Ledig Erf staat voor ‘Leeg Erf’. Toen Utrecht in 1122 stadsrechten kreeg, verkreeg het dus ook het recht om stadsmuren te bouwen. In de 12e eeuw en de daaropvolgende eeuwen werd daarmee een stadsverdediging gebouwd. Waarna er tijdens de Middeleeuwen een plein ontstond voor de Tolsteegpoort, onderdeel van de Tolsteegbarrière die de stad scheidde met het voorstadje ‘Tollesteeg’.

Handelaren en reizigers

Er gaan verschillende theorieën rond over de naam van het plein Ledig Erf. De voornaamste theorie is dat het plein leeg moest zijn zodat er vanaf de Tolsteegbarrière duidelijk zicht was wie zich voor de Tolsteegpoort bevond, zodat eventuele vijanden gemakkelijk te zien zouden zijn. Een andere theorie geeft aan dat handelaren en reizigers met hun kar niet door de smalle Tolsteegpoort konden gaan, en daarom hun karren moesten achterlaten op het lege erf om de stad te kunnen betreden.

In de 20e eeuw liep er een tramlijn over het Ledig Erf, maar deze is opgeheven in 1937. Van die tramlijn is enkel het tramhokje blijven voortbestaan, die nog altijd aan de buitenmuur van de Singel staat. Tussen omstreeks 1928 en 1970 lag er ook een rotonde op het Ledig Erf, maar tegenwoordig is het een kruispunt voor zowel fietsers als auto’s.