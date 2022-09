Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Livingstonelaan vandaan?

In de buurt Kanaleneiland-Zuid is de Livingstonelaan gelegen. Een straat die 843 adressen telt. Dat is aan de hoge kant, volgens de gegevens van het Kadaster, wellicht vanwege de hoogbouw in de straat. Weten alle mensen die aan de Livingstonelaan wonen eigenlijk waar deze straat naar vernoemd is?

De straat is vernoemd naar David Livingstone. Hij was een ontdekkingsreiziger, missionaris en dokter van Schotse afkomst. In 1813 werd hij geboren en gemakkelijk was zijn jeugd niet bepaald. Hij was een van de zeven ki

nderen thuis. Zijn ouders hadden weinig te besteden en waren streng gelovig. De hele familie woonde in één en dezelfde kamer. Zoals veel andere kinderen in die tijd, ging David Livingstone al jong aan het werk. Hij ging op zijn tiende aan de slag bij een katoenfabriek.

Livingstone wilde meer van de wereld zien dan de fabriek waarin hij als kind werkte. En dat deed hij met volle overgave: in 1855 zag hij als eerste Europeaan de Victoria Falls die tussen Zambia en Zimbabwe liggen. Hij gaf ze dan ook de naam Victoria, naar de toenmalige koningin Victoria van Groot Britannië. De verhalen en de ontdekkingen van Livingstone als gevolg van zijn reizen, hebben een belangrijke stempel gedrukt op de manier waarop veel Europeanen het Afrikaanse continent leerden kennen.

Amerikaanse wetenschappers hebben jaren later een verloren gewaand velddagboek van Livingstone ontdekt. Ze konden de teksten, die nauwelijks leesbaar waren, met moderne technieken ontcijferen, meldde de NOS in 2011. “Wegens een gebrek aan papier was Livingstone gedwongen zijn dagboek bij te houden op een oude editie van een Londense krant. Als inkt gebruikte hij bessen die de Afrikanen gebruikten als kleurstof.” Onderzoekers konden later uit het originele dagboek opmaken dat Livingstone schreef over een hevig bloedbad in het plaatsje Nyangwe, in het huidige Congo-Kinshasa.