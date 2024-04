Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Majellapark vandaan?

Op zomerse dagen weten Utrechters het Majellapark bij de Vleutenseweg altijd goed te vinden voor een picknick of een paar uurtjes zonnen. Niet alleen het groen, maar ook de straat die langs meerdere zijden van het park loopt, heet Majellapark. Waar komt deze naam vandaan?

Het Majellapark maakt onderdeel uit van de buurt Nieuw Engeland en Thomas à Kempisplantsoen in de wijk West. Het park werd in de jaren 30 aangelegd, op de plek van het voormalige huis Jaffa, naar ontwerp van de gemeentelijke plantsoenmeester Krijn Perk Vlaanderen. De straat dateert uit de jaren 30 en 50 en bestaat onder meer uit eengezinswoningen en kleine flats. De straat en het park werden ten tijde van de bouw en aanleg ook wel St. Majellapark genoemd en die naam verklaart al een beetje wat de herkomst moet zijn.

Het park, de straat en ook de kerk aan de Thomas à Kempisweg werden namelijk genoemd naar Gerardus Majella, een Italiaan die leefde in de achttiende eeuw en heilig is verklaard. Majella werd in 1726 geboren in Muro Lucano, een plaats vlakbij Napels. Hij had in zijn leven vele visioenen en heeft verschillende bovennatuurlijke verschijnselen op zijn naam staan. Het gaat dan onder meer om genezingen, bilocatie (op meerdere plekken tegelijk aanwezig zijn) en helderziendheid. Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen.

In oktober 1755 overleed Majella op 29-jarige leeftijd in Zuid-Italië aan tuberculose. Eind negentiende eeuw werd hij zalig verklaard door paus Leo XIII en in 1904 verklaarde paus Pius X hem heilig. Op verschillende plekken in Nederland wordt Majella nog herdacht. Zo is er in het Limburgse Wittem een aan hem gewijd Nederlands bedevaartsoord en vindt er in Drenthe en Overijssel jaarlijks een processie plaats ter ere van Gerardus Majella. In Utrecht werden dus onder meer een kerk, een park en een straat naar hem vernoemd.