Straatnamen in Utrecht: waar komt de naam Mgr. van de Weteringstraat vandaan?

In deze rubriek vertellen we het verhaal achter de straatnamen in de stad. Sommige namen zijn voor iedereen bekend, andere juist helemaal niet. Voor alle namen geldt dat ze niet zomaar gekozen zijn. Maar wat is eigenlijk de herkomst van de namen? Dat zoeken we uit.

De Mgr. van de Weteringstraat kwam iets meer dan een jaar geleden in het nieuws bij DUIC vanwege een bewoner die daar herhaaldelijk uit zijn open dakraam op pannen sloeg. Een protestactie die leidde tot discussie tussen de bewoner(s) van de Mgr. van de Weteringstraat, de gemeente Utrecht en de politie. Iets meer dan 100 jaar geleden, in 1916, was de Mgr. van de Weteringstraat zelf onderwerp van discussie, en die ging over de straatnaam.

Monseigneur van de Wetering was niet zo’n aanstootgevende naam (of persoon) dat er discussie over de nieuwe straatnaamgeving ontstond. Hendrik van de Wetering was in Utrecht juist een belangrijk figuur: hij bekleedde jarenlang de taak van aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Volgens Bettina van Santen, die voor de afdeling erfgoed van de gemeente Utrecht een boek schreef over straatnaamgeving in de stad, was de protestants-christelijke gemeenschap niet ‘gecharmeerd’ van de straatnaamgeving. In de eerste helft van de 20ste eeuw waren antikatholieke gevoelens kennelijk nog steeds aanwezig bij veel Utrechters.

Hoe dan ook, de nieuwe straatnaam kwam er en dat was niet al te gunstig voor de vele winkels en bedrijven die aan de straat gevestigd zaten, net als voor de Utrechters die daar woonden of vaak kwamen. Het zou een hele poos duren voordat de oude straatnaam, de Weistraat, verdween uit de advertenties en krantenartikelen. Zo is in een krant van 1935 nog te lezen dat kunsttandzetter Johannes Wesselo in augustus een paar weken niet aanwezig is op de praktijk aan de Mgr. van de Weteringstraat 12, (Weistraat 12).

Vandaag de dag is de procedure rondom de straatnaamgeving in Utrecht anders geregeld dan 100 jaar geleden. Bestaande en nieuwe straatnamen worden door verschillende partijen onder de loep genomen, voor ze worden doorgevoerd in het straatnamenregister. Of Utrecht ooit nog een Jorgestraat krijgt? Kleine kans, maar je weet maar nooit.